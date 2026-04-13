https://news.day.az/society/1827625.html По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с целью удовлетворения пассажирского спроса назначает дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 18 и 19 апреля. Об этом сообщили Day.Az в акционерном обществе.
