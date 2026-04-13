По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с целью удовлетворения пассажирского спроса назначает дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 18 и 19 апреля.

Об этом сообщили Day.Az в акционерном обществе.

Отмечается, что пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение ADY Mobile.

Также напомним, что по данному направлению ежедневно организуются рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку.