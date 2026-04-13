В Азербайджане выросла средняя зарплата

В январе-феврале текущего года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 099 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном комитете статистики.

Отмечается, что более высокий уровень средней заработной платы зафиксирован в добывающей промышленности, сфере финансов и страхования, информационных и коммуникационных технологиях, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.

По состоянию на 1 марта текущего года число наемных работников в стране составило 1 млн 784 тыс. человек, из них 870,6 тыс. заняты в государственном секторе, а 913,4 тыс. - в негосударственном.

Среди наемных работников 18,5% заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,3% - в сфере образования, 13,8% - в промышленности, 8,6% - в здравоохранении и социальных услугах, 6,5% - в строительстве, 6,1% - в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,4% - в транспорте и складском хозяйстве, 4% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сфере финансов и страхования, 2,3% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, а 15,1% - в других отраслях экономики.