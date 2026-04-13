Расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на десятки миллиардов евро

Европейские расходы на импорт энергоресурсов с начала конфликта вокруг Ирана выросли на €22 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике, - сказала она. - Счет ЕС на энергоресурсы вырос на €22 млрд за 44 дня конфликта". По словам фон дер Ляйен, при таком росте расходов физический объем импорта "не увеличился ни на одну молекулу".