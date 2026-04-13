ОПЕК о добыче сырой нефти в Азербайджане в марте 2026 г.

В марте 2026 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила в среднем около 457 тысяч баррелей в сутки, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет ОПЕК.

Согласно информации организации, в январе и феврале этого года данный показатель составлял 455 тысяч баррелей и 458 тысяч баррелей соответственно.

Кроме того, ОПЕК отмечает, что в 2025 году среднегодовая добыча нефти в стране составила 461 тысячу баррелей в сутки, по сравнению с 481 тысячей баррелей в сутки в 2024 году.

Отметим, что по данным министерства энергетики Азербайджана, в январе-марте 2026 года в стране было добыто 6,6 миллиона тонн нефти (включая конденсат).

Из общего объема 3,9 миллиона тонн пришлось на блок "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 0,9 миллиона тонн - на месторождение "Шах Дениз", 0,1 миллиона тонн - на месторождение "Абшерон" а 1,7 миллиона тонн было добыто Государственной нефтяной компанией SOCAR.

В отчетный период экспорт нефти составил 5,2 миллиона тонн, основная часть которых была транспортирована консорциумами, часть - SOCAR и JOCAP.

Среднесуточная добыча нефти в первом квартале составила 61 тысячу тонн, конденсата - 13 тысяч тонн, а общий объем - 74 тысячи тонн. Переработка нефти за период достигла 1,4 миллиона тонн.