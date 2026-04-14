Одна из стран хочет покинуть НАТО

Новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович намерен организовать референдум по вопросу о выходе страны из состава Североатлантического альянса.

"У меня нет никаких пророссийских взглядов, только прословенские. Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Что мы должны сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении. Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы", - заявил Стеванович Радио и телевидению Словении, передает Day.Az.

"В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем", - подчеркнул спикер парламента.