Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий.

Как передает Day.Az, в ведомстве сообщили, что в настоящее время в столице, а также в ряде регионов республики наблюдается дождливая погода, создающая дополнительные трудности для участников дорожного движения. Отмечается, что осадки повышают скользкость дорожного покрытия и, ограничивая видимость, увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

В дорожной полиции призвали водителей правильно оценивать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию выше установленной нормы, постоянно контролировать техническое состояние транспортных средств и избегать резких маневров.

В ведомстве подчеркнули, что в неблагоприятных погодных условиях внимательное, дисциплинированное и терпеливое поведение играет ключевую роль в обеспечении безопасности всех участников движения.

В связи с этим водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения.