Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции

Азербайджанские спортсменки Земфира Микаилова и Марзия Нурметова завоевали бронзовые медали Суперлиги Турции по настольному теннису. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представительницы национальной команды выступали за Masa Der Spor Klubu и внесли значительный вклад в итоговый успех команды из Анкары.
Теннисистки сыграли ключевую роль в победах клуба, который выиграл 7 из 9 матчей в двух заключительных турах чемпионата.
Отметим, что в турнире с участием 10 команд победителем стала "Чукурова Университети", второе место заняла "Чорум Беледийеси ASK".
