Тяжелое ДТП на трассе Баку-Астара, есть пострадавшие
На магистрали Баку-Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент зафиксирован на 52-м километре трассы, на участке, проходящем через территорию Сальянского района.
Так, столкнулись два автомобиля марки Mercedes, двигавшиеся по дороге.
В результате аварии различные травмы получили жители Лянкяранского района - Вюсаля Бадалова (1980 г.р.), Рафаэль Бадалов (1972 г.р.), Гасан Бадалов (2002 г.р.), Эльшан Ахундов (1967 г.р.), а также житель Джебраильского района Физули Исмайылов (1959 г.р.).
Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
