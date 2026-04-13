Имя этого мастера прочно связано с развитием азербайджанского телевидения и театра второй половины XX - начала XXI века. Его творчество стало важной частью культурной памяти страны, а его работы до сих пор остаются актуальными благодаря тонкому психологизму, глубине образов. Сегодня известному режиссеру, народному артисту Азербайджана Рамизу Гасаноглу исполнилось 80 лет, сообщает Day.Az.

Рамиз Гасаноглу родился 13 апреля 1946 года в Иреване. С юности он проявлял интерес к искусству, литературе и театру, что во многом определило его дальнейший путь. Выпускник Азербайджанского государственного института искусств и Ленинградского института театра, музыки и кино. Получив профильное образование, он начал работать в сфере телевидения - сначала как ассистент, а затем как режиссёр.

Его профессиональная деятельность тесно связана с Азербайджанским государственным телевидением, где он проработал многие годы. Именно здесь он сформировался как мастер телевизионной режиссуры, создав десятки телеспектаклей и художественных постановок.



Первые шаги в профессии были связаны с поиском собственного стиля и формата. Работая на телевидении, Рамиз Гасаноглу решил превратить экран не просто в средство передачи информации, а в полноценную художественную площадку. Он экспериментировал с формой, сочетая театральную традицию с выразительными возможностями камеры. Это позволило ему создать уникальный стиль, в котором органично переплетаются драматургия, актёрская игра и визуальная композиция.



Особое место в творчестве режиссёра занимают телеспектакли - жанр, который при нем достиг высокого художественного уровня. Он сумел превратить телевизионную постановку в полноценное произведение искусства, сохраняя театральную глубину и одновременно используя возможности камеры. Среди его наиболее известных работ - постановки по произведениям азербайджанских классиков, включая Джалила Мамедгулузаде и Мирзу Фатали Ахундзаде. В этих работах режиссёр бережно относился к литературному первоисточнику, но при этом добавлял собственное режиссёрское видение, делая тексты ближе современному зрителю.

Рамиз Гасаноглу - автор многих полюбившихся зрителям телеспектаклей, таких как "Расстроенное пианино", "Оттуда-отсюда", "В поезде", "Возлюбленная из дома наискосок", "Человек в зеленых очках" и т.д., экранизировал произведения азербайджанского писателя Анара - "Ты, я, он и телефон", "Оживляет нас век", "Тревога". Всего им создано более 50 художественных и документальных фильмов и телеспектаклей, а также более 200 телевизионных передач.

Работы мастера отличает особая атмосфера - камерная, вдумчивая, часто философская, с отменным чувством юмора и сатирой. Он избегает внешней эффектности, предпочитая сосредоточиться на внутреннем мире персонажей. Его герои - это люди с глубокими переживаниями, стоящие перед моральным выбором. Режиссёр уделяет большое внимание актёрской игре, создавая условия, в которых актёры могут максимально раскрыть свой потенциал. Благодаря этому его проекты становились настоящими актёрскими лабораториями.

Рамиз Гасаноглу сыграл ключевую роль в формировании национальной школы телевизионной режиссуры. Его работы стали ориентиром для последующих поколений режиссёров, а многие его ученики продолжили развивать начатые им традиции. Телеспектакли Рамиза Гасаноглу продолжают смотреть, а его режиссёрский почерк остаётся узнаваемым и вдохновляющим. Его творчество - это пример того, как можно соединить традицию и современность, сохранив национальную идентичность и одновременно открывая новые горизонты для искусства.