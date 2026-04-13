В Турции задержаны 525 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции в рамках масштабных операций против террористической организации ИГИЛ задержаны 525 подозреваемых.

Как передает Day.Az, в Министерстве внутренних дел страны сообщили, что операции проводились в 56 провинциях.

По данным ведомства, среди задержанных - лица, оказывавшие финансовую поддержку организации, ранее участвовавшие в ее деятельности, а также находившиеся в розыске.