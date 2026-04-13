Meta заменит Марка Цукерберга на его ИИ-клона

Meta разрабатывает цифрового ИИ-двойника своего генерального директора Марка Цукерберга, предназначенного для взаимодействия с сотрудниками в режиме реального времени. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инициатива является частью более широкой стратегии компании по созданию так называемого "персонального суперинтеллекта". В рамках этого направления Meta экспериментирует с виртуальными аватарами, способными воспроизводить поведенческие и коммуникативные особенности конкретного человека.

Особое внимание, как отмечают собеседники издания, в последнее время уделяется разработке цифрового двойника Цукерберга. Сообщается, что глава компании принимает непосредственное участие в процессе обучения и тестирования 3D-аватара, который в перспективе сможет частично заменить его в коммуникации с сотрудниками.

Для создания аватара используются записи голоса, изображения и массив публичных выступлений, что позволяет воспроизвести манеру речи, жесты и ключевые элементы коммуникационного стиля топ-менеджера. Предполагается, что это повысит вовлеченность персонала и усилит ощущение прямого взаимодействия с основателем компании.

Источники FT подчеркивают, что проект находится на ранней стадии разработки и не связан напрямую с другими инициативами Meta в области персональных ИИ-ассистентов для руководства.