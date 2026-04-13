На трассе Зыхский круг - Аэропорт ввели скоростные ограничения

В связи с погодными условиями на дороге Зыхский круг - Аэропорт снижен скоростной режим.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с наблюдаемой в Баку дождливой погодой на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт скоростной режим снижен до 20 км/ч. В связи с этим сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом внесли соответствующие изменения на информационно-скоростных табло.

"Одновременно на всех табло установлен знак "скользкая дорога". Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - подчеркивается в сообщении.