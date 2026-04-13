Дашнакский саботаж в Париже

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Париже, под сводами французской столицы, где когда-то рождались идеи свободы и европейского единства, только что отгремел так называемый "съезд диаспоры", организованный Армянской революционной федерацией "Дашнакцутюн". Это было не просто собрание эмигрантов - это была тщательно спланированная диверсия, призванная сорвать хрупкий процесс нормализации в Южном Кавказе, заблокировать открытие границ и сохранить Армению в орбите российского влияния. Пока президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает с Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы открытия армяно-турецкой границы, пока Европа протягивает руку Еревану в виде реформ и интеграции, дашнаки и их покровители из старой гвардии - Роберт Кочарян, Ктрич Нерсисян и связанные с ними российские структуры - бросают в бой свои проверенные инструменты: шум, манипуляции и деньги.

Участников съезда - около 150 человек, большинство прилетело из-за рубежа. Минимальные затраты на одного - перелет, проживание, питание - легко тянут на тысячу евро. Итого - не меньше 100 тысяч евро. Кто платит? Вопрос висит в воздухе, но ответ напрашивается сам собой. Среди участников мелькают фигуры, тесно связанные с российскими диаспоральными сетями Ара Абрамяна, человека, чьи связи с Россией ни для кого не секрет. Это не спонтанная инициатива патриотов - это инвестиция в сохранение влияния. И выбор Парижа как площадки - тоже не случайность. Франция, с ее огромной армянской общиной в 300-650 тысяч человек (по разным оценкам, третья по величине в мире после России и США), должна была стать трибуной, с которой можно было бы заявить: "Диаспора против Макрона". Но реальность жестче: эти 150 голосов представляют не диаспору, а узкую группу, ориентированную на Кочаряна и на Москву. Настоящая армянская диаспора - это миллионы людей по всему миру, от 7 до 11 миллионов по разным подсчетам, при населении самой Армении всего около 3 миллионов. В одной только Франции армяне - это люди интегрированные в европейскую жизнь, а не радикальные националисты, готовые жертвовать будущим своей исторической родины.

Сроки проведения съезда - это вообще отдельная глава в учебнике политических манипуляций. Мероприятие прошло аккурат накануне визита Макрона в Ереван. Французский президент только что провел телефонный разговор с Эрдоганом, где прямо затронул тему открытия границ между Арменией и Турцией. Это не пустые слова: Макрон последовательно поддерживает мирный процесс в Южном Кавказе, открытие границ и региональное сотрудничество. Для Армении это могло бы стать поворотным моментом. Граница закрыта с 1993 года - почти 33 года экономической блокады, которая, по оценкам экспертов, обходится армянской экономике в дополнительные 2-3 процента ВВП ежегодно из-за роста логистических издержек на 25-30 процентов. Исследования German Economic Team и других институтов показывают: при открытии границы торговля с Турцией могла бы вырасти с нынешных менее 1 процента от общего объема до 10-12 процентов. Гравитационная модель торговли предсказывает, что Турция должна занимать около 12 процентов в армянском товарообороте - вместо нынешних жалких 1 процента. Модель комплементарности торговли дает еще более конкретные цифры: потенциальный экспорт Армении в Турцию - до 185 миллионов долларов только в краткосрочной перспективе. Это текстиль, машины, оборудование, топливо - товары, которые сейчас идут окольными путями через Грузию с огромными наценками.

А теперь посмотрим на реальную экономику Армении, чтобы понять, почему дашнаки так боятся этого сценария. В 2025 году ВВП страны составил около 28-29 миллиардов долларов, рост - от 4,8 до 7,2 процента по разным оценкам. На первый взгляд неплохо. Но структура - это классическая зависимость. Россия остается главным торговым партнером: 34-38 процентов всего внешнеторгового оборота, экспорт в Россию - около 3 миллиардов долларов в 2025 году (35 процентов от общего экспорта). ЕАЭС в целом - 36-38 процентов экспорта. Евросоюз - всего 8-12 процентов. Переводы из-за рубежа - еще один якорь Москвы: в 2024-2025 годах из России пришло около 3,8-3,9 миллиарда долларов, что составляет до 65 процентов всех входящих переводов. Общий объем чистых переводов - около 1,4-2 миллиардов долларов нетто. Для экономики с населением менее 3 миллионов это колоссальная сумма, которая держит домохозяйства на плаву, но одновременно делает страну заложницей российской экономики.

Открытие границы с Турцией разорвало бы эту петлю. Армения получила бы прямой доступ к огромному рынку в 85 миллионов человек, к турецким портам, к европейским цепочкам поставок без российских посредников. Экономисты прогнозируют рост экспорта на 15-20 процентов в первые пять лет, а общий ежегодный прирост ВВП - дополнительно 5-7 процентов вместо нынешних 3-4. Это не абстрактные цифры - это рабочие места, инвестиции, диверсификация. Это шанс для Армении наконец-то выйти из тени ЕАЭС и приблизиться к ЕС, о чем так мечтает значительная часть общества. Но именно здесь и кроется главный страх дашнаков. Владимир Путин прямо заявил Николаю Пашиняну в Кремле: вступление Армении в ЕС "просто невозможно", потому что она уже в ЕАЭС. Это не совет - это ультиматум.

Дашнакцутюн: не революционеры, а кровавые паразиты, которые 135 лет высасывают кровь из Армении. К черту всю эту сладкую ложь про "революционную силу"! Дашнакцутюн - это не партия, не идеология и уж точно не "борцы за свободу". Это банда профессиональных убийц, террористов и политических проституток, которая с 1890 года только и делает, что сеет смерть, грабит свой же народ и торгует его будущим в обмен на власть и деньги. Сегодня они снова выползли из своих нор. Координированная, грязная, подлая кампания. Их истинное лицо - это лицо палача с окровавленными руками, который маскируется под "патриота".

Открытие армяно-турецкой границы - это конец изоляции, конец нищете, конец дашнакскому бизнесу на ненависти. Для дашнаков это приговор. Поэтому они и устроили диверсию: навязать максималистский нарратив, запугать, сорвать любой намек на мир. Жак Раффи Папазян, председатель "Армянского движения" Франции, написал жестко и точно: это не съезд диаспоры. Это кучка радикалов, которые представляют только себя и интересы Роберта Кочаряна с Ктричем Нерсисяном. Реальная диаспора - это сотни тысяч нормальных армян во Франции, США, России, которые строят бизнес, растят детей, интегрируются и устали от вечных "исторических претензий". Они хотят для Армении нормальной жизни, а не бесконечной войны с соседями. А дашнаки? Они доминируют в общинных структурах, но реального большинства у них нет. 150 человек - это не голос диаспоры.

Какая, к черту, "революционная сила"? Основана в 1890-м в Тифлисе тремя радикалами. Программа 1892 года - чистый устав банды: террор против "предателей", взрывы, убийства. И они сразу начали. 1905-1906: армяно-татарские столкновения. Дашнакские "фидаи" - главные мясники. Тысячи убитых азербайджанцев. 1918-й - пик их звериной сущности. Март в Баку. Дашнак-большевистский альянс под Шаумяном и дашнакскими батальонами устроил геноцид. 12 тысяч азербайджанцев и мусульман зарезаны за три дня. Только в Бакинской губернии - 41 300 жертв. Гянджинская - 11 768. Иреванская - 75 640. Итого по Азербайджанской Демократической Республике - 128 708 убитых. Цифры из документов Чрезвычайной следственной комиссии 1918-1920 годов. Женщины, дети, старики - всех под нож. Села сжигали заживо. Зангезур 1918-1920. Андраник Озанян, Гарегин Нжде и их банды. 115 азербайджанских сел стерты с карты. 10 068 убитых и искалеченных в одном уезде: 3257 мужчин, 2276 женщин, 2196 детей. 40-50 тысяч изгнаны. Это не война. Это этническая чистка ради "Великой Армении" на азербайджанской земле. Потом - "Немезис". 1920-1922. Тайные убийства. Талаат-паша, Джемаль-паша, Бехбуд-хан Джаваншир, Фатали-хан Хойский - первый премьер Азербайджана. Убиты в Тифлисе, Берлине. "Месть"? Нет. Продолжение политики уничтожения соседних государств. 1970-1980-е - Армянская революционная армия, атаки на посольства. Дашнаки официально "дистанцировались", но идеология и кадры - те же. В 1990-е - снова в Карабахе. Этнические чистки, террор.

В 1994-м Тер-Петросян их запретил как экстремистскую организацию. Но они вернулись. В 1999-м - 10 мандатов. 2012-й - 5,71%. 2021-й - провал. Сегодня - 3-4% в опросах. Но они не сдаются. Потому что их цель - не голоса. Их цель - контроль через хаос. Дашнаки никогда не были у власти по-настоящему. Они всегда были паразитами: при Кочаряне - в правительстве, при Саргсяне - тоже, при Пашиняне - сначала в коалиции, потом предали и ушли в оппозицию. Метод один: шантаж, улицы, диаспора, истерика.

Позиция Франции в этом контексте выглядит четко - поддержка мирного процесса, открытие границ, укрепление регионального сотрудничества. Это стратегия, которая вписывается в более широкую европейскую повестку: сделать Южный Кавказ зоной стабильности. Армения, открыв границы с Турцией, а в перспективе и с Азербайджаном, получила бы шанс на настоящую трансформацию. Для Баку это тоже выгодно: стабильный регион без внешних манипуляций, экономическое развитие, новые транспортные коридоры. Мы в Азербайджане давно поняли: закрытые границы - это не сила, это слабость. Они вредят всем народам региона, кроме тех, кто зарабатывает на конфронтации.

Этот парижский фарс - не первая и, увы, не последняя попытка сорвать процесс. Но он особенно циничен именно потому, что маскируется под "голос диаспоры". На самом деле это голос тех, кто боится потерять рычаги влияния. Боится, что реальные цифры - 3,8 миллиарда переводов из России, 35 процентов торговли, потерянные 2-3 процента ВВП ежегодно - наконец-то заставят армянское общество сделать выбор в пользу будущего, а не прошлого. Макрон и Европа предлагают именно это будущее. Дашнаки и их покровители - вечное вчера.

Время покажет, чья возьмет, но история уже вынесла приговор этим политическим упырям, которые, как древние вампиры из армянских легенд о "караконджулах", высасывают последние соки из своей же родины, чтобы самим не сгнить в могиле забытых идеологий. Вспомните прецедент 1918-1920 годов, когда те же дашнакские вожди, упиваясь своей "великой Арменией от моря до моря", привели страну к катастрофе, к резне в Шуше и к большевистскому сапогу на горле - потому что предпочитали мифы реальности, а пулеметы - дипломатии. Сегодня они повторяют тот же трюк.

Это не диаспора - это каста жрецов-людоедов, которые готовы скормить целое поколение на алтарь своей неутолимой жажды реванша и власти, как когда-то в 1990-е они кормили войну в Карабахе.

Параллель с другими историческими фарсами бьет в глаза с жестокой точностью. Вспомните, как в 1930-е ирландская диаспора в Америке подпитывала IRA, заливая кровью Ольстер и превращая "борьбу за свободу" в бесконечный цикл терактов и нищеты - пока реальная Ирландия не выбрала ЕС и мир, оставив фанатиков выть в пустоту.

Или как кубинская эмиграция в Майами десятилетиями блокировала любую нормализацию с Гаваной, держа остров в нищете, чтобы сохранить свои теплые места в конгрессе и свои чековые книжки от ЦРУ. Точь-в-точь как дашнаки сегодня: им плевать на реальные потери Армении - закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, которые крадут у страны до 15% потенциального роста, по оценкам Всемирного банка, плевать на то, что каждый год 40 тысяч молодых армян уезжают навсегда, потому что "открытый мир" для них - это конец их собственной кормушки.

Это не патриотизм - это предательство чистой воды, предательство тех самых миллионов армян, которые в диаспоре строят бизнесы, платят налоги во Франции, в США, в Канаде и хотят, чтобы их историческая родина наконец перестала быть прикованной к московской галере, как каторжник с ядром на ноге.

В итоге эти парижские комедианты останутся на обочине, как те самые дашнакские ветераны 1920-х, что после падения Первой республики жаловались в пустоту, пока Армения, пусть и под красным флагом, все равно выживала. Но на этот раз цена будет выше: они рискуют остаться не просто в прошлом, а в полном забвении, когда новое поколение армян, выросшее без их яда, просто вычеркнет их из истории, как вычеркнули когда-то османских янычар или советских комиссаров. Настоящая диаспора - это не те, кто орет под трибунами с флагами и ненавистью, а те миллионы, кто шлет деньги не на войну, а на школы и больницы, кто хочет, чтобы Армения встала на ноги, а не продолжала ползать на коленях перед чужими интересами.

Когда этот выбор будет сделан - а он будет сделан, потому что кровь и экономика не лгут, - тогда дашнакский фарс рухнет, как карточный домик под первым же порывом ветра реальности.

Никто не заплачет. Кроме, разве что, их самих - в пустом зале, где когда-то гремели аплодисменты за 100 тысяч евро. Конец эпохи предателей в масках патриотов.

Армения просыпается.

Это будет жестоко красиво.