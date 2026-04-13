Сотрудники МЧС извлекли пострадавших из автомобилей после ДТП

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям по номеру "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 54-м километре автодороги Алят-Астара, а также о том, что граждане оказались зажаты в автомобиле.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

Отмечается, что в связи с сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Муганского регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, и граждане оказались зажаты в деформированных транспортных средствах.

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования извлекли пострадавших - В. Бадалову (1980 года рождения) и Ф. Исмаилова (1959 года рождения) - и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.