Четыре времени года Алиаги Вахида - спектакль в сердце старого Баку

По инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в Бакинском доме фотографии была представлена театральная постановка "Четыре времени года Вахида", основанная на творчестве мастера газели азербайджанской поэзии Алиаги Вахида, сообщает Day.Az.

Сценическая работа, представленная в постановке Ильгара Фахми, запомнилась как утонченное произведение, в котором гармонично соединились слово и музыка, оживляя дух Вахида на сцене.

Алиага Вахид (1895-1965) - один из самых ярких представителей азербайджанской поэзии XX века, прославившийся, прежде всего, как мастер жанра газели. Его творчество отличается глубокой лиричностью, музыкальностью и органичным соединением классических восточных поэтических традиций с современными мотивами. Вахид сыграл важную роль в популяризации жанра газели, сделав его доступным широкой аудитории. Его произведения и сегодня остаются значимой частью национального литературного наследия.