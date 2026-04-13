США задействовали более 15 кораблей в районе Ормузского пролива

Более 15 американских военных кораблей задействованы в операции в районе Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, в состав группировки входят авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и другие суда. Указывается, что корабли способны использовать вертолеты для высадки десанта на борт танкеров.

Собеседник WSJ утверждает, что силы ВМС задействованы для поддержки операции по ограничению морского сообщения в регионе.

Также сообщается о введении ограничений на судоходство в отношении иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, Оманского залива и части Аравийского моря. Ограничения затрагивают ключевые маршруты, используемые для международных перевозок энергоресурсов.