Центр исламской цивилизации в Ташкенте попал в Книгу рекордов Гиннесса

Центр исламской цивилизации в Узбекистане получил титул крупнейшего музея исламской цивилизации в мире по версии Guinness World Records.

Как передает Day.Az, решение было подтверждено представителем и судьей Книги рекордов Гиннесса Шейдой Субаши.

Центр представляет собой научно-образовательный и музейный комплекс, завершенный 17 марта 2026 года. Проект был инициирован в 2017 году.

По данным организаторов, ежедневно комплекс посещают до 5 000 человек.