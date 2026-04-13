https://news.day.az/world/1827703.html Центр исламской цивилизации в Ташкенте попал в Книгу рекордов Гиннесса Центр исламской цивилизации в Узбекистане получил титул крупнейшего музея исламской цивилизации в мире по версии Guinness World Records. Как передает Day.Az, решение было подтверждено представителем и судьей Книги рекордов Гиннесса Шейдой Субаши.
Центр представляет собой научно-образовательный и музейный комплекс, завершенный 17 марта 2026 года. Проект был инициирован в 2017 году.
По данным организаторов, ежедневно комплекс посещают до 5 000 человек.
