США обсуждают новую встречу с Ираном до истечения перемирия

В администрации США ведутся внутренние обсуждения деталей возможной второй личной встречи с представителями Ирана до истечения срока действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника телеканала, чиновники рассматривают возможные даты и площадки для консультаций при условии прогресса в переговорах с Ираном и посредниками в ближайшие дни. Он отметил, что подготовка носит предварительный характер, однако в случае продвижения процесса встреча может быть оперативно организована.

Региональный источник CNN сообщил, что не исключается проведение нового раунда переговоров, при этом Турция, как утверждается, участвует в усилиях по сближению позиций сторон. В качестве возможных площадок вновь рассматриваются Женева и Исламабад. Отмечается, что в Вашингтоне и Тегеране сохраняют осторожный оптимизм относительно дипломатического решения, а также допускают возможность продления режима перемирия.

Ранее, 11 апреля, Иран и США провели несколько раундов консультаций в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс.

Позднее стороны заявили, что достичь соглашения по долгосрочному урегулированию разногласий не удалось из-за сохраняющихся противоречий. Официального подтверждения нового раунда переговоров на данный момент нет.