Главный конкурент Boeing сократил поставки самолетов до минимума

В прошлом месяце компания Airbus поставила 60 самолетов. Как передает Day.Az, об этом сообщило Reuters.

Всего в I квартале было поставлено 114 лайнеров, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Достигнутый результат оказался минимальным с января-марта 2009-го.

По словам руководителей компании, поставки самолетов Airbus с начала года затруднены из-за постоянных проблем с поставками панелей фюзеляжа и нехватки двигателей.

Всего в 2026 году компания Airbus планирует поставить 870 самолетов.