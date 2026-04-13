https://news.day.az/world/1827687.html Главный конкурент Boeing сократил поставки самолетов до минимума В прошлом месяце компания Airbus поставила 60 самолетов. Как передает Day.Az, об этом сообщило Reuters. Всего в I квартале было поставлено 114 лайнеров, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Достигнутый результат оказался минимальным с января-марта 2009-го.
По словам руководителей компании, поставки самолетов Airbus с начала года затруднены из-за постоянных проблем с поставками панелей фюзеляжа и нехватки двигателей.
Всего в 2026 году компания Airbus планирует поставить 870 самолетов.
