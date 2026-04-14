США требуют от Ирана передать весь обогащённый уран

Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Тегеран в конечном итоге передал все свои запасы обогащённого урана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News.

"Мы дали понять, что хотим вывести эти материалы из их страны и держать их под нашим контролем", - отметил Вэнс.

Он добавил, что, несмотря на заверения Ирана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, его ядерная программа вызывает обеспокоенность у США.