США требуют от Ирана передать весь обогащённый уран
Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Тегеран в конечном итоге передал все свои запасы обогащённого урана.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News.
"Мы дали понять, что хотим вывести эти материалы из их страны и держать их под нашим контролем", - отметил Вэнс.
Он добавил, что, несмотря на заверения Ирана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, его ядерная программа вызывает обеспокоенность у США.
