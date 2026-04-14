Выросли денежные переводы из Катара в Азербайджан

В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Катара в Азербайджан составил 15,705 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель вырос на 3,2 млн долларов, или на 25,5% по сравнению с 2024 годом, когда он составлял 12,510 млн долларов.

Доля Катара в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан в отчетном периоде составила 1,3%.

В целом в 2025 году объем денежных переводов из Азербайджана за рубеж составил 505,139 млн долларов США, что на 21,6 млн долларов, или на 4,1% меньше показателя 2024 года.

При этом объем денежных переводов из иностранных государств в Азербайджан достиг 1,177 млрд долларов США, увеличившись на 94,1 млн долларов, или на 8,7% в годовом выражении.