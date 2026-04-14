В Хыналыге начался сильный снегопад

В высокогорном селе Хыналыг в Азербайджане зафиксирован сильный снегопад. Дороги в населенном пункте заметены снегом, движение транспорта затруднено.

Как передает Day.Az, соответственными кадрами поделилось агентство АПА.

Хыналыг - одно из древнейших селений Азербайджана, расположенное в Губинском районе на высоте 2100-2200 метров над уровнем моря.