Ученые назвали оптимальное количество кофе для психического здоровья

Умеренное потребление кофе может положительно влиять на психическое здоровье и снижать уровень тревожности.

Как передает Day.Az, исследования показывают, что употребление двух-трех чашек кофе в день связано с наименьшим риском развития тревожных и депрессивных расстройств.

Отмечается, что утренняя чашка кофе может служить не только способом взбодриться, но и простым инструментом поддержки психоэмоционального состояния в долгосрочной перспективе.

На фоне того, что психические расстройства становятся одной из масштабных глобальных проблем, влияющих на качество жизни миллионов людей, ученые все чаще обращают внимание на повседневные привычки. В частности, питание и напитки рассматриваются как потенциальные факторы профилактики наряду с традиционными методами лечения.