https://news.day.az/society/1827712.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:03 по местному времени, глубина очага составила 29 километров.
