В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:03 по местному времени, глубина очага составила 29 километров.