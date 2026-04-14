В Индонезии зафиксировали шесть извержений вулкана подряд - ВИДЕО

В Индонезии зафиксирована серия извержений вулкана Семеру. Как передает Day.Az, по данным агентства Antara со ссылкой на наблюдательный пост за вулканической активностью, произошло шесть извержений. Столб пепла при этом достиг высоты 4,7 километра.