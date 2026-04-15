С сегодняшней ночи в Ливане будет объявлено перемирие

С сегодняшней ночи в Ливане вводится перемирие.

Как передает Day.Az, об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник в интервью Al Mayadeen.

По его словам, перемирие станет возможным благодаря давлению со стороны Ирана.

Он отметил, что будет объявлено перемирие сроком на одну неделю, которое продлится до окончания срока иранско-американского перемирия.

Иранский чиновник также не исключил вероятности того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может саботировать перемирие.