Иранский супертанкер прошел через Ормуз, несмотря на блокаду США

Супертанкер, принадлежащий Ирану, несмотря на блокаду США, успешно прошел через Ормузский пролив и вошел в иранские воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Fars, танкер находился под санкциями США и, не скрываясь, с включенной системой определения местоположения, пересек пролив и вошел в территориальные воды Ирана.

Отмечается, что танкер способен перевозить два миллиона баррелей сырой нефти.

Ранее мы сообщали, что США заявили о полной блокаде Ормузского пролива.