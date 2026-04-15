Иранский супертанкер прошел через Ормуз, несмотря на блокаду США
Супертанкер, принадлежащий Ирану, несмотря на блокаду США, успешно прошел через Ормузский пролив и вошел в иранские воды.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Fars, танкер находился под санкциями США и, не скрываясь, с включенной системой определения местоположения, пересек пролив и вошел в территориальные воды Ирана.
"Супертанкер Ирана, находящийся в санкционном списке США, открыто пересек открытое море и Ормузский пролив, не пытаясь скрыться, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана", - передает агентство.
Отмечается, что танкер способен перевозить два миллиона баррелей сырой нефти.
Ранее мы сообщали, что США заявили о полной блокаде Ормузского пролива.
