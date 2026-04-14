“Azərlotereya” çempion axtarır! (R)
Ölkənin lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru "Azərlotereya" yeni "Poz-Qazan" oyunu "Çempion"u təqdim edir.
"Çempion" oyununda ən böyük uduş məbləği 25 000 manatdır. Bu məbləğdə uduş olan biletlərin sayı 3 ədəddir. 10 biletdə 3000, daha 10 biletdə isə 1000 manat qazanmaq şansı var.
Qiyməti 3 manat olan lotereya biletlərinin ümumi sayı 2 000 000 ədəddir. Onlardan 565 523 ədədi uduşludur. Cəmi uduş məbləği isə 4 020 000 manatdır.
Qaydalara gəlincə, müvafiq xanalar pozulduqdan sona hər hansı oyun sırasındakı "Sənin nəticən" "Rəqibin nəticəsi"ndən böyük olarsa, qarşısındakı uduş qazanılır. "ÇARPAN" xanasında isə 2X, 5X,10X simvollarından birini tapdıqda uduş müvafiq olaraq 2, 5 və 10 dəfə artır.
Şans oyunlarında yalnız 18 yaşı tamam olan şəxslər iştirak edə bilərlər. Bir-birindən əyləncəli "Poz-Qazan" oyunlarında 500 000 manatadək böyük uduşlar qazana bilərsiniz.
Biletləri "Azərlotereya" satış nöqtələri, "Misli" məntəqələri, "Azərpoçt" şöbələri, "Araz" və OBA marketlər şəbəkəsi, eləcə də mağaza və köşklərdən əldə etmək mümkündür.
