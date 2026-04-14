Названа причина серии землетрясений на Каспии
В Каспийском море 8 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3, а 12 апреля - магнитудой 4,6. После этих сейсмических событий в регионе продолжаются слабые афтершоки, их число уже превысило 500.
Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend сообщила заведующая отделом Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафиггызы.
По ее словам, поскольку Азербайджан расположен в Альпийско-Гималайском складчатом поясе, территория страны относится к сейсмически активным зонам. Эта активность особенно выражена в акватории Каспийского моря, где периодически фиксируются землетрясения.
"Республиканский сейсмологический центр регулярно информирует общественность о землетрясениях магнитудой выше 3. Сегодня в акватории Каспия также были зарегистрированы слабые подземные толчки. Для сейсмоактивных зон такие явления являются естественными", - отметила она.
Рафиггызы подчеркнула, что точно прогнозировать землетрясения невозможно, и научно обоснованных методов их заблаговременного предсказания не существует.
"Вместе с тем зафиксированные слабые толчки указывают на низкую вероятность сильного и разрушительного землетрясения в ближайшее время", - добавила она.
Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошли несколько землетрясений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре