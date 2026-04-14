В Баку проходит конференция по вопросам роли женщин на пространстве СВМДА

В Баку проходит международная конференция на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках конференции будут обсуждены темы "Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации" и "Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости".

В продолжение конференции пройдет первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также ожидается официальное введение в действие мандата, направленного на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами.