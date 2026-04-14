В Азербайджане закрыли известный отель

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в отеле "Bağçalı", расположенном в селе Рагимли Шабранского района, был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации МЧС.

Так, на объекте не полностью установлена автоматическая пожарная сигнализация, а имеющаяся система неисправна. Электрохозяйство смонтировано с нарушениями установленных правил, не проводились профилактические проверки и измерения изоляции кабелей и проводов. Объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения, внутренние пожарные краны неисправны.

Кроме того, потолок кухни облицован горючими материалами, не обеспечен свободный подъезд пожарной техники к водоему для забора воды, отсутствуют указатели направления к нему. В помещениях котельной и насосной складированы горючие материалы, деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом, отсутствует план эвакуации на случай пожара, дымоход не очищен, а имущество не застраховано в соответствии с законом об обязательном страховании.

В ведомстве подчеркнули, что в таком состоянии эксплуатация объекта может привести к быстрому распространению возможного пожара и неизбежной трагедии.

С учетом выявленных грубых нарушений было принято решение о приостановлении деятельности отеля "Bağçalı". Копия решения вручена представителю объекта.