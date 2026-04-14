АФФА не продлила контракт с тренером сборной U19

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футболу (U19) Ильхам Ядуллаев покинул свой пост.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на futbolinfo.az, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение не продлевать контракт со специалистом после его завершения.

Ядуллаев на протяжении нескольких лет работал в системе национальных сборных и возглавлял команды разных возрастов - U15, U16, U17 и U18. После ухода Эльхана Абдуллаева он был назначен главным тренером сборной U19.

Таким образом, специалист больше не руководит юношеской сборной страны до 19 лет.