Страховка для такси стала дороже

В Азербайджане увеличены страховые взносы для таксистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Вусал Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в результате изменений, связанных с деятельностью такси, к страховым взносам применяется коэффициент 1,5.

Он отметил, что повышение касается только транспортных средств, используемых в качестве такси, и не затрагивает другие автомобили.

Целью нововведения является повышение качества страховых услуг и формирование страховых тарифов, адекватных уровню рисков.