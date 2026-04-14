Страховка для такси стала дороже
В Азербайджане увеличены страховые взносы для таксистов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Вусал Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, в результате изменений, связанных с деятельностью такси, к страховым взносам применяется коэффициент 1,5.
Он отметил, что повышение касается только транспортных средств, используемых в качестве такси, и не затрагивает другие автомобили.
Целью нововведения является повышение качества страховых услуг и формирование страховых тарифов, адекватных уровню рисков.
