Стало известно, где могут пройти следующие переговоры США и Ирана
Следующий раунд переговоров Ирана и США может пройти в Турции или Египте.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что турецкие и египетские чиновники были посредниками в урегулировании конфликта, и считает, что это повышает вероятность проведения встречи в одной из этих стран.
Собеседники агентства рассказали, что переговоры могут состояться на следующей неделе.
Associated Press сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения, направленного на прекращение иранского конфликта. Собеседники агентства заявили, что столица Пакистана вновь обсуждается в качестве места проведения встречи. Они добавили, что еще одной возможной страной для проведения переговоров может стать Женева.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре