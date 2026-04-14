https://news.day.az/economy/1827871.html Обнародован объем дивидендов акционерам банков и страховщиков Азербайджана в 2025 г. В 2025 году банки Азербайджана выплатили своим акционерам около 480 миллионов манатов дивидендов. Это примерно на 20% меньше по сравнению с 2024 годом.
Обнародован объем дивидендов акционерам банков и страховщиков Азербайджана в 2025 г.
В 2025 году банки Азербайджана выплатили своим акционерам около 480 миллионов манатов дивидендов. Это примерно на 20% меньше по сравнению с 2024 годом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности", заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов.
"Объем полученной прибыли в страховом секторе составил 166 миллионов манатов. Объем дивидендов, выплаченных акционерам страховых компаний, составил 133 миллиона манатов", - сказал он.
