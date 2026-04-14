Обсуждены совместные проекты и новые инициативы между Азербайджаном и АБР

14 апреля министр финансов, руководитель по Азербайджану Азиатского банка развития (АБР) Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с гендиректором департамента Центральной и Западной Азии банка Леей Гутьеррес.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство финансов Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития, в частности проекты, реализуемые и планируемые к реализации в рамках финансово-технической поддержки банка.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение партнерству с Азиатским банком развития (АБР), и что проекты, финансируемые банком, а также финансово-техническая поддержка, предоставляемая в рамках этого сотрудничества, играют важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии страны. Было отмечено, что в рамках сотрудничества с Азиатским банком развития на сегодня предоставлено финансирование в размере приблизительно 5,5 миллиарда долларов США для 145 проектов, и в продолжение этого партнерства была разработана Стратегия странового партнерства на период 2025-2029 годов в соответствии с национальными приоритетами развития.

Подчеркнув, что Азербайджан в сотрудничестве с Азиатским банком развития уделяет приоритетное внимание диверсификации экономики, "зеленому" и устойчивому развитию, а также инклюзивному росту, министр отметил, что наша страна выступает в качестве активного партнера, вносящего вклад в Азиатский фонд развития в период 2021-2027 годов. Одновременно с этим было обращено внимание на последовательные реформы, проводимые с целью укрепления макроэкономической стабильности, повышения фискальной дисциплины, совершенствования управления государственными финансами, внедрения среднесрочной программы расходов, повышения прозрачности и качества управления, а также повышения эффективности государственных предприятий и расширения участия частного сектора в экономике.

В свою очередь, Л. Гутьеррес выразила удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и высоко оценила активное участие нашей страны, особенно в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Она отметила, что укрепление торговых, транспортных и логистических связей имеет большое значение для углубления экономической интеграции в регионе и обеспечения устойчивого развития.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам транспортного сообщения, модернизации водоснабжения и коммунальной инфраструктуры, а также расширения сотрудничества в области экологически чистой энергетики.

Стороны отметили важность расширения возможностей для совместных действий в области развития частного сектора, особенно расширения доступа к финансированию для малых и средних предприятий, развития рынков капитала и привлечения инвестиций посредством механизмов государственно-частного партнерства.