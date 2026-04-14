Влияние процессов на Ближнем Востоке на инфляцию остается неопределенным - Шахин Махмудзаде
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".
По его словам, при оценке влияния процессов, происходящих на Ближнем Востоке, на Азербайджан в контексте инфляции следует учитывать ряд факторов. Рост цен на нефть приводит к увеличению экспортных доходов страны и валютных резервов, а также к укреплению платежного баланса.
"С другой стороны, рост цен на нефть приводит к увеличению инфляции в ряде стран-партнеров, что может повлиять на Азербайджан в виде импортной инфляции. Большинство основных партнеров страны - это страны-импортеры нефти, и эта ситуация приводит к девальвации валют этих стран. Таким образом, с одной стороны, ослабевает обменный курс, а с другой - растет инфляция", - сказал он.
Ш. Махмудзаде подчеркнул, что в сложившейся ситуации точно предсказать конечные последствия процессов на Ближнем Востоке невозможно. Центральный банк объявит свои обновленные прогнозы по инфляции в начале мая.
Он добавил, что в нынешней ситуации серьезной угрозы для финансового сектора не наблюдается. Однако, текущие процессы находятся под пристальным наблюдением, и при необходимости будут приняты соответствующие меры.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре