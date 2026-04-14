Влияние процессов на Ближнем Востоке на инфляцию остается неопределенным

Влияние событий на Ближнем Востоке на инфляцию остается неопределенным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".

По его словам, при оценке влияния процессов, происходящих на Ближнем Востоке, на Азербайджан в контексте инфляции следует учитывать ряд факторов. Рост цен на нефть приводит к увеличению экспортных доходов страны и валютных резервов, а также к укреплению платежного баланса.

"С другой стороны, рост цен на нефть приводит к увеличению инфляции в ряде стран-партнеров, что может повлиять на Азербайджан в виде импортной инфляции. Большинство основных партнеров страны - это страны-импортеры нефти, и эта ситуация приводит к девальвации валют этих стран. Таким образом, с одной стороны, ослабевает обменный курс, а с другой - растет инфляция", - сказал он.

Ш. Махмудзаде подчеркнул, что в сложившейся ситуации точно предсказать конечные последствия процессов на Ближнем Востоке невозможно. Центральный банк объявит свои обновленные прогнозы по инфляции в начале мая.

Он добавил, что в нынешней ситуации серьезной угрозы для финансового сектора не наблюдается. Однако, текущие процессы находятся под пристальным наблюдением, и при необходимости будут приняты соответствующие меры.