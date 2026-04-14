Азербайджан представлен на Болонской международной выставке детской книги

13 апреля в Италии начала свою работу Болонская международная выставка детской книги - одно из самых престижных мировых событий в сфере детской литературы. На этом авторитетном форуме Азербайджан представлен национальным стендом, организованным Министерством культуры Азербайджана совместно с Культурным центром при посольстве Азербайджана в Италии, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

В работе выставки принимает участие делегация, в состав которой вошли отечественные писатели и издатели. На азербайджанском стенде представлена широкая палитра современной детской литературы: более 200 наименований книг и свыше 250 печатных изданий, подготовленных ведущими издательствами страны - "Libra Kitab", "Qələm", "3 alma", "Everest", "Təhsil", "Ağıllı bala", "Aspoliqraf", "Altun Kitab", "Qanun", "Ting", "Səbat" и "Radius".

Экспозиция вызывает интерес у международной аудитории, демонстрируя как разнообразие жанров, так и высокий уровень полиграфического и художественного оформления изданий, предназначенных для юных читателей.

В рамках выставки азербайджанская делегация проводит ряд деловых встреч с представителями издательств, детскими писателями и иллюстраторами из Турции, Чехии, Словении, Швеции, Италии, Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании и Великобритании. В ходе переговоров обсуждаются вопросы книгоиздания, распространения литературы и перспективы расширения международного сотрудничества.

Кроме того, представители Азербайджана провели встречу с президентом жюри престижной Премии имени Ганса Христиана Андерсена Ширин Крейдие, в ходе которой состоялся обмен мнениями о развитии детской литературы и возможностях дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

Участие Азербайджана в столь значимом международном событии способствует продвижению национальной детской литературы на мировой арене и укреплению культурных связей с зарубежными партнерами.

Выставка продлится до 16 апреля. В течение этого периода будут регулярно проходить презентации книг азербайджанских авторов, а также встречи местных издательств с международными партнерами. В рамках мероприятия продолжится работа по представлению новых изданий, расширению литературного обмена и укреплению возможностей международного сотрудничества.