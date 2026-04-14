19-летний парень устроил стрельбу в школе в Турции, много пострадавших

19-летний парень устроил стрельбу в школе в провинции Шалыурфа в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате вооруженного нападения пострадали 16 человек.

По словам губернатора Вали Шылдака, все раненые доставлены в больницы:

"Нападавший покончил с собой, его мотивы пока неизвестны. Он раньше учился в этой школе. Учебное заведение полностью эвакуировано, по факту начато расследование".