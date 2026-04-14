19-летний парень устроил стрельбу в школе в Турции, много пострадавших - ВИДЕО 19-летний парень устроил стрельбу в школе в провинции Шалыурфа в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате вооруженного нападения пострадали 16 человек. По словам губернатора Вали Шылдака, все раненые доставлены в больницы: "Нападавший покончил с собой, его мотивы пока неизвестны. Он раньше учился в этой школе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре