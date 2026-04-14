В Азербайджане сносят известный рынок

В поселке Вандам Габалинского района сносят рынок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, это связано с расширением автомобильной дороги Баку-Шамаха-Муганлы-Исмаиллы-Габала.

На участке Муганлы-Исмаиллы-Габала старый мост уже демонтирован, ведется строительство нового. Территория вандамского рынка попала в зону строительных работ. Прилегающие магазины уже освобождены и подлежат сносу.

Одновременно в поселке под снос попали также дома и ограждения, расположенные вдоль магистрали - их демонтаж уже начался, вырублены деревья.

Отметим, что в результате реконструкции протяженность дороги сократится на 8,8 километра. Вдоль маршрута через реку Агсучай строится подвесной мост, работы на котором выполнены на 40 процентов. После моста продолжается строительство туннеля длиной 885 метров.

В целом в рамках нового проекта предусмотрено строительство 17 мостов, включая один подвесной, а также туннеля.