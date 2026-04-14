Мощный град и снег обрушились на Сочи

Мощный весенний град и снег обрушились на Сочи.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, дороги покрылись толстым слоем льда и сугробами, что затруднило движение транспорта.

Некоторые местные жители выражают опасения по поводу выезда на дороги на личном транспорте, так как уже сменили шины на летние.