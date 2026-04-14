https://news.day.az/sport/1827829.html "Карабах" объявил акцию на матч с "Сабахом" Футбольный клуб "Карабах" сообщил, что на предстоящий матч против "Сабаха" будет предоставлен бесплатный вход для женщин. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, акция будет действовать на встрече 28-го тура Мисли Премьер-лиги.
"Карабах" объявил акцию на матч с "Сабахом"
Футбольный клуб "Карабах" сообщил, что на предстоящий матч против "Сабаха" будет предоставлен бесплатный вход для женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, акция будет действовать на встрече 28-го тура Мисли Премьер-лиги.
Женщины смогут посетить матч бесплатно, однако для этого нужно будет получить билет в кассах стадиона в день проведения игры.
Матч "Карабах" - "Сабах" пройдет 18 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало - в 19:30.
