В Агентстве по развитию медиа Азербайджана прошла встреча с монгольской делегацией

14 апреля в Агентстве по развитию медиа состоялась встреча с представителями медиа Монголии.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовало Агентство по развитию медиа Азербайджана.

Согласно информации, на встрече заместитель исполнительного директора Агентства Натиг Мамедли проинформировал об основных направлениях деятельности Агентства, реализуемых проектах и ​​ приоритетах развития. Он подчеркнул важность работы, проводимой для поддержки профессионального развития журналистов, повышения медиаграмотности и формирования медиа-среды, соответствующей современным вызовам.

Представители СМИ Монголии отметили важность расширения обмена опытом между медиа-организациями, развития партнерских отношений и реализации совместных медиа-проектов. Было подчеркнуто, что организация в этих целях взаимных визитов и встреч, а также проведение медиа-туров будут способствовать развитию сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены укрепление информационного обмена и другие актуальные вопросы.