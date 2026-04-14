В Елисейском дворце прошли обыски

Сегодня утром в Елисейском дворце был проведен обыск подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями, занимающимся противодействием коррупции, в рамках расследования государственных контрактов, связанных с официальными церемониями.

Как передает Day.Az, следователи сосредоточили внимание на контрактах на проведение церемоний в Пантеоне, которые на протяжении более 20 лет подряд заключались с одной и той же компанией, как при Эммануэле Макроне, так и при его предшественниках.

Сообщается, что каждая церемония стоила около 2 миллионов евро. Компания Shortcut Events, о которой идет речь, организовывала эти мероприятия практически систематически с 2002 по 2024 год.

Цель расследования - установить, получала ли эта компания поддержку или преимущества при заключении этих контрактов.