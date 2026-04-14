Азербайджан может стать для Чехии ключевым «окном» на рынки Южного Кавказа и Центральной Азии

Азербайджан может принести пользу Чешской Республике как важные "ворота" в такие стратегические регионы, как Южный Кавказ и Центральная Азия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ.

"Мы придаем большое значение дальнейшему углублению этих отношений, которые основаны на дружбе, взаимном уважении и общих интересах. С 2015 года наши страны связаны соглашением о стратегическом партнерстве. Конечно, у нас есть традиционные сферы сотрудничества, такие как энергетика, но мы считаем, что в других областях, включая промышленность, сельское хозяйство и туризм, все еще существует значительный нереализованный потенциал. Также могут быть и другие направления, которые для нас очень важны. Диалог на высоком уровне между двумя странами также развивается очень хорошо", - отметил он.

Э. Амирбеков подчеркнул растущую геополитическую и экономическую роль Азербайджана.

"С одной стороны, мы ценим отношения с Чешской Республикой за ее важную промышленную базу, технологический опыт и значимую роль как члена ЕС и НАТО. С другой стороны, Азербайджан может дать преимущества Чешской Республике как "ворота" в такие важные регионы, как Южный Кавказ и Центральная Азия. Мы уже много лет играем важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и стали ключевой страной в сфере региональной связности", - сказал он.

Э. Амирбеков добавил, что сочетание технического опыта Чехии с экономическим и геополитическим положением Азербайджана, его инфраструктурой и ролью в энергетическом секторе может существенно расширить потенциал сотрудничества двух стран.