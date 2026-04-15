"ПСЖ" победил "Ливерпуль" и вышел в полуфинал ЛЧ

"ПСЖ" на выезде обыграл "Ливерпуль" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов - 2:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, дубль у гостей оформил Усман Дембеле. Действующий обладатель "Золотого мяча" открыл счет на 72-й минуте и удвоил преимущество "ПСЖ" в концовке встречи.

"ПСЖ" одержал победу по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары "Реал" - "Бавария" (1:2 в первом матче).