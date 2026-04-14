В Индии произошел взрыв на угольной электростанции - много погибших и раненых - ВИДЕО
Взрыв произошел на угольной электростанции Vedanta в индийском штате Чхаттисгарх.
Как передает Day.Az, в результате взрыва по меньшей мере 10 человек погибли и еще 40 получили ранения после.
Эта электростанция, являющаяся одной из крупнейших частных генерирующих мощностей в Индии, обеспечивает электроэнергией расположенный поблизости гигантский алюминиевый завод.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре