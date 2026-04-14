Вниманию родителей, чьи дети пойдут в первый класс

В рамках подготовки к процессу электронной регистрации в первый класс срок приема обращений родителей, проживающих в городах Баку и Сумгайыт, чьи дети пойдут в первый класс, по уточнению адресов в микрорайонах завершается 15 апреля в 18:00.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что граждане должны в указанный срок уточнить, соответствует ли их постоянный адрес регистрации дислокации.

Родители, чьи постоянные адреса регистрации не соответствуют дислокации, могут до 15 апреля, 18:00 обратиться в отделы образовательных услуг центров "ASAN xidmət" №5, 6 и 7 по городу Баку, а также №2 по городу Сумгайыт.

Отметим, что на сегодняшний день в Баку с подобными обращениями выступили в общей сложности 230 родителей, а в Сумгайыте - 32.