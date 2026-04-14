Назначен новый исполнительный директор TƏBİB - ФОТО
14 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) под председательством помощника Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахадова.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, на заседании, руководствуясь пунктом 3.3 Указа Президента Азербайджанской Республики №418 от 20 декабря 2018 года, был рассмотрен вопрос о назначении исполнительного директора TƏBİB.
Решением Наблюдательного совета Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB.
