Назначен новый исполнительный директор TƏBİB

14 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) под председательством помощника Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахадова.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, на заседании, руководствуясь пунктом 3.3 Указа Президента Азербайджанской Республики №418 от 20 декабря 2018 года, был рассмотрен вопрос о назначении исполнительного директора TƏBİB.

Решением Наблюдательного совета Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB.

