Азербайджан видит потенциал для расширения энергосотрудничества с Чехией

Азербайджан видит широкие возможности для расширения энергетического сотрудничества с Чешской Республикой за пределами поставок сырой нефти, включая природный газ и возобновляемые источники энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ.

"Можно справедливо отметить, что около одной трети нефти, используемой в Чешской Республике, поступает из Азербайджана. Это сотрудничество может быть расширено и на другие сферы. Оно также может охватить природный газ", - сказал он.

По словам Э. Амирбекова, в последние годы Азербайджан значительно диверсифицировал географию экспорта газа.

"Сегодня Азербайджан является одной из ведущих стран в мире среди государств-экспортеров природного газа в различных регионах. В настоящее время мы экспортируем природный газ в 16 стран мира, 10 из которых являются членами Европейского союза. Совсем недавно к этому списку присоединились Австрия и Германия", - подчеркнул он.

Э. Амирбеков также обозначил перспективы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики.

"Мы также могли бы расширить энергетический портфель, включив в него возобновляемые источники энергии, поскольку Азербайджан обладает огромным потенциалом в области солнечной и ветровой энергетики, а также электроэнергии. Ведутся обсуждения с рядом стран Европейского союза и государств региона о том, как диверсифицировать источники энергии для Европы", - сказал он.

В то же время Э. Амирбеков подчеркнул, что дальнейшее расширение поставок газа потребует модернизации инфраструктуры и инвестиций.

"Для увеличения объемов поставок газа в новые страны, безусловно, необходимы дополнительные инвестиции как в разведку и добычу, так и в расширение пропускной способности существующей инфраструктуры. Поскольку Южный газовый коридор, по которому мы экспортируем природный газ в Европу, уже полностью загружен, нам необходимы дополнительные мощности. Для этого Европейскому союзу и Азербайджану необходимо работать совместно", - добавил он.